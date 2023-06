Omicidio Giulia Tramontano | “qualcosa non torna” | Impagnatiello andò subito dall’amante

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAlessandrosi sarebbe presentato, dopo aver ucciso la fidanzata, incinta di 7 mesi, nella sua abitazione a Senago, sotto casa dell’amante, a Milano, verso le due di domenica scorsa, insistendo per poter entrare, ma lei non l’avrebbe fatto salire. E’ quanto è emerso nelle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo e coordinate dal pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella. In quel momento il corpo della 29enne sarebbe stato ancora in casa, anche se, come è stato riferito dagli inquirenti, lui aveva già provato a bruciarlo con alcol nella vasca da bagno. Il corpo della donna, dunque, sarebbe rimasto in casa per alcune ore (l’è avvenuto tra le 19 e le 20.30).la notte scorsa è “crollato ammettendo ...