Omicidio Giulia Tramontano | Pm | Fidanzato ha cercato online come ucciderla

(Di giovedì 1 giugno 2023)è stata uccisa dal suoAlessandro Impagnatiello. La svolta nelle indagini è arrivata durante la notte. Il convivente ha confessato ai Carabinieri di averla assassinata e ha dato indicazioni per ritrovare il cadavere di. Impagnatiello l'avrebbe uccisa con due-tre coltellate, dopo una lite in casa, e avrebbe tentato, poi, di bruciarne il corpo per due volte, senza però riuscirci. Una prima volta, stando a quanto emerge dalle indagini e dalla sua confessione, ha tentato di dare fuoco al corpo senza vita nella vasca da bagno di casa con dell'alcol e poi, successivamente, in un'altra zona all'esterno della casa di Senago, un box di famiglia pare, ha provato a bruciarlo con della benzina. Il corpo trovato in un lembo di terra dietro ai boxCosì il 30enne, ha confessato davanti ai pm e ai ...

'Sono stato io'. Lo ha ripetuto più volte agli inquirenti Alessandro Impagniatiello, il 30enne barman accusato dell'della compagna, la 29enneTramontano, incinta al settimo mese. Prima l'ha uccisa con due coltellate, poi ha provato per due volte a dare fuoco al corpo con alcol e benzina, poi ha ...Il ragazzo è accusato, nell'indagine del capo della procura dei minori Ciro Cascone ePezzino di tentatoaggravato dalla premeditazione e detenzione di armi finalizzata alla ...Un femminicidio premeditato. Alessandro Impagnatiello ha fatto ricerche su internet per capire come uccidere e occultare il corpo diTramontano . È quanto emerge dall'inchiesta della procura di Milano sull'uccisione della giovane donna incinta di sette mesi. "Prima che entrasse in casa aveva organizzato come ucciderla e come ...

Senago, il fidanzato fermato per l'omicidio: "Ho ucciso Giulia Tramontano a coltellate e ho cercato di bruciare il cadavere" TGCOM

Ricerche in rete su come ucciderla e poi sbarazzarsi del copro. A farle Alessandro Impagniatiello, il 30enne che questa notte ha confessato l’omicidio della compagna Giulia Tramontano. Ricerche fatte ...Alcune “chat”, “immagini” e “ricerche su internet” su come “disfarsi del cadavere” hanno convinto la procura di Milano che Alessandro Impagnatiello ha premeditato l’omicidio di Giulia Tramontano, il c ...