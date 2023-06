Omicidio Giulia Tramontano | Pm | Fidanzato ha cercato online come ucciderla

(Di giovedì 1 giugno 2023)è stata uccisa dal suoAlessandro Impagnatiello. La svolta nelle indagini è arrivata durante la notte. Il convivente ha confessato ai Carabinieri di aver assassinato la 29enne incinta di 7 mesi e ha dato indicazioni per ritrovare il cadavere. Della ragazza non si avevano più notizie dal 28 maggio. Impagnatiello l'avrebbe uccisa con due-tre coltellate, dopo una lite in casa, e avrebbe tentato, poi, di bruciarne il corpo per due volte, senza però riuscirci. "L’analisi delle ricerche in rete ci ha consentito di comprendere le modalità con le quali l'indagato ha deciso di uccidere la compagna e didisfarsi del cadavere", ha spiegato in conferenza stampa la pm Alessia Menegazzo, titolare delle indagini. "Le modalità erano state pensate, studiate e organizzate. Per questo è stata contestata ...

Chiaramente è troppo presto per pensare agli esiti del processo per l'diTramontano, ma già ricordare che sono previste delle aggravanti per questo tipo di delitti è fondamentale, in ...Il bar '9' di Senago è a 100 metri dal punto in cui è stato trovato il corpo diTramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello la sera del 27 maggio. Ed è proprio il ragazzo che, accompagnato dalla madre e da un uomo, è ......peraggravato di Chiara Pizzimenti Perché William all'incoronazione non si è inchinato a Camilla di Roberta Mercuri Trovato il corpo diTramontano, il compagno confessa l'di ...

Assassinio di Giulia Tramontano, il testimone della lite tra Alessandro Impagnatiello e l'altra donna: "Le di… La Repubblica

Inviato a Sant'Antimo «E pensare che in una delle scorse settimane eri qui da noi per il corredino, quante risate fatte, quanta gioia nel cuore per la nascita del tuo ...Dopo la denuncia di scomparsa, Alessandro Impagnatiello ha cercato la compagna Giulia Tramontano: la testimonianza dei negozianti di Senago.