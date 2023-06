Omicidio Giulia Tramontano | Pm | Fidanzato ha cercato online come ucciderla

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 1 giugno 2023)è stata uccisa dal suoAlessandro Impagnatiello. La svolta nelle indagini è arrivata durante la notte. Il convivente ha confessato ai Carabinieri di aver assassinato la 29enne incinta di 7 mesi e ha dato indicazioni per ritrovare il cadavere. Della ragazza non si avevano più notizie dal 28 maggio. Impagnatiello l'avrebbe uccisa con due-tre coltellate, dopo una lite in casa, e avrebbe tentato, poi, di bruciarne il corpo per due volte, senza però riuscirci. "L’analisi delle ricerche in rete ci ha consentito di comprendere le modalità con le quali l'indagato ha deciso di uccidere la compagna e didi disfarsi del cadavere", ha spiegato in conferenza stampa la pm Alessia Menegazzo, titolare delle indagini. "Le modalità erano state pensate, studiate e organizzate. Per questo è stata ...