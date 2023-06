Omicidio Giulia Tramontano | il fidanzato studiava su Internet come uccidere la ragazza

(Di giovedì 1 giugno 2023) Nuove rivelazioni shock attorno l’di, con la posizione di A.I. che si aggraverebbe ulteriormente. Infatti, secondo l’evolversi delle indagini attorno all’uccisione della donna 29enne e incinta di sette mesi, l’uomo avrebbe premeditato la sua morte. In tal senso, sul computer dell’uomo sono state rinvenute ricerche insu “delle persone”. Lo studio del presunto assassino perL’assassino ed ex compagno di, secondo gli investigatori, già da diverse settimane coltivava la volontà dila. Un’azione su cui cercava suggerimenti dal web, probabilmente con l’intenzione di non lasciare nessuna ...

Alessandro Impagnatiello aveva denunciato la sparizione di, che era incinta di sette mesi, al suo ritorno dal lavoro. Tuttavia, le indagini successive hanno rivelato che l'uomo aveva già ...Dalle indagini è inoltre emerso che l'uomo, poco dopo l'avrebbe tentato di incontrare l'altra donna con cui aveva una relazione, assicurandole chese ne era 'andata'. E che lui era un ...... durante la conferenza stampa convocata alla procura di Milano dopo il fermo di Alessandro Impagnatiello per l'premeditato della compagnaTramontano avvenuto sabato sera a Senago. 'La ...

Senago, il fidanzato fermato per l'omicidio: "Ho ucciso Giulia Tramontano a coltellate e ho cercato di bruciare il cadavere" TGCOM

Alessandro Impagnatiello aspettava Giulia Tramontano a casa per ucciderla: le prove sono nelle ricerche fatte su Internet per capire come disfarsi del corpo. Ecco la ricostruzione.Mamma, Papà, Chiara, Marco”. “Per Giulia e Thiago, per sempre nei nostri cuori. Mamma, Papà, Chiara, Marco”. Il 30enne, reo confesso, ha rivelato di aver accoltellato la compagna e di aver cercato di ...