Omicidio Giulia Tramontano | ecco cosa ha detto l’amante di Alessandro agli inquirenti

Dopo il terribiledi Senago , interviene il ministro Roccella che annuncia un pacchetto di nuove norme per ... Una ferocia indicibile, quella controe il suo bambino, e oltre alla ferocia ...A Metropolis l'intervento di Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice, sull'diTramontano a Senago: 'La parola femminicidio non piace Ma anche questa volta una donna è stata uccisa in quanto donna. C'è una crisi culturale che non si può risolvere solo con le ...L'ho uccisa 'per non farla soffrire '. Questa è la versione di Alessandro Impagnatiello , il 30enne reo - confesso dell'diTramontano , la compagna incinta di 7 mesi. Nel decreto di fermo dei pm di Milano è contenuto il verbale della confessione. Una confessione che, a parte l'ammissione sull', ...

Confermato il fermo di Alessandro Impagnatiello, l'uomo che ha confessato di aver ucciso Giulia Tramontano: ha cercato online come ucciderla ...Il corpo della 29enne Giulia Tramontano, è stato ritrovato questa mattina. La giovane, incinta di 7 mesi, era scomparsa da sabato scorso ...