Omicidio di Senago | Impagnatiello ha tentato due volte di bruciare il cadavere di Giulia

...uccisa e nascosta dal fidanzato Alessandro Impagnatiello che nella notte ha confessato l'. ...la scorsa notte in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a, nel ...... sorella di Giulia, la 29enne incinta di sette mesi uccisa a, nella prima storia condivisa dopo le notizie del ritrovamento del corpo e del fermo perdel fidanzato. 'La nostra ......come 'disfarsi del cadavere' hanno convinto la procura di Milano che Alessandro Impagnatiello ha premeditato l'di Giulia Tramontano , il cui cadavere è stato ritrovato nella notte a, ...

Senago, il fidanzato fermato per l'omicidio: "Ho ucciso Giulia Tramontano a coltellate e ho cercato di bruciare il cadavere" TGCOM

MILANO (ITALPRESS) - Aveva intenzione di ucciderla ancor prima di incontrarla per l'ultima volta e ha tentato non una, ma due volte di ...Senago, omicidio di Giulia Tramontano: Alessandro Impagnatiello ha cercato di fare a pezzi e bruciare per due volte il cadavere della donna ...