Omicidio di Giulia Tramontano | parla l’avvocato dell’assassino | “E’ annientato psicologicamente | ha preso coscienza di ciò che ha fatto”

A Metropolis l'intervento di Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice, sull'diTramontano a Senago: 'La parola femminicidio non piace Ma anche questa volta una donna è stata uccisa in quanto donna. C'è una crisi culturale che non si può risolvere solo con le ...L'ho uccisa 'per non farla soffrire '. Questa è la versione di Alessandro Impagnatiello , il 30enne reo - confesso dell'diTramontano , la compagna incinta di 7 mesi. Nel decreto di fermo dei pm di Milano è contenuto il verbale della confessione. Una confessione che, a parte l'ammissione sull', ...Così il padre di un amico di Alessandro Impagnatiello, fermato per l'della 29enneTramontano, incinta di sette mesi, a Senago (Milano). 'Era considerato uno dei più belli della ...

Le tappe dell'omicidio di Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello Fanpage.it

Il corpo della 29enne Giulia Tramontano, è stato ritrovato questa mattina. La giovane, incinta di 7 mesi, era scomparsa da sabato scorso ...Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell’omicidio della compagna Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa a Senago, avrebbe girato in auto con il cadavere della donna fino a mercoledì ...