Omicidio di Giulia Tramontano | dalla scomparsa alla confessione del fidanzato | le tappe

il cadavere di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese, scomparsa da cinque giorni. È stato il fidanzato Alessandro Impagnatiello, fermato per omicidio, a far trovare il corpo della donna. Senago, trovato il cadavere della donna incinta scomparsa: il fidanzato confessa l'omicidio di Giulia Tramontano. Tramontano, il compagno della donna incinta scomparsa è indagato per omicidio aggravato

Trovato il corpo di Giulia Tramontano: il fidanzato Alessandro Impagnatiello ha confessato l'omicidio Fanpage.it

“L’ho uccisa io con due coltellate”. Ha confessato davanti ai carabinieri Alessandro Impagnatiello, 30enne fidanzato di Giulia Tramontano, 29enne incinta di 7 mesi, di cui lui stesso aveva denunciato ...Alessandro Impagnatiello ha confessato nella notte di aver ucciso la sua fidanzata Giulia Tramontano: l'uomo lavorava come barman in hotel di lusso ...