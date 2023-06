Oltre le barriere | verso un turismo accessibile e inclusivo | presentati gli eventi

(Di giovedì 1 giugno 2023) Mercoledì 31 maggio in Provincia è stato presentato il palinsesto dileun”, un’iniziativa promossa dal Tavolo di lavoro coordinato dalla Provincia insieme a diverse istituzioni bergamasche e realtà del mondo cooperativo e associativo, con i quali nel settembre 2022 è stata sottoscritta un’intesa per la promozione del. La finalità è quella di fare rete e coordinare lo sviluppo e la diffusione di una cultura dell’accessibilità e dell’inclusività in campo turistico, tenendo conto delle diverse esigenze delle persone con disabilità o bisogni speciali, come anziani, famiglie con bambini piccoli e persone in situazioni di ...

...attivato uno sportello virtuale col supporto del GSE e che in un partecipato incontro con... visto che la mancanza di infrastrutture di ricarica è una delle principaliall'adozione delle ...... che vi daranno amore e forza per abbattere leprofessionali. Rapporti non facili con le ... INCONTRO SÌ: Sagittario ha tutto per andare, dalla superiore fisicità allo stato di grazia ...ai lavori di disgaggio si stanno concludendo quelli per la posa delledi sicurezza stradale in acciaio, realizzate nell'ambito del progetto transfrontaliero Alcotra. Per tutta la ...

Vivi la Provincia Provincia di Bergamo - Vivi la Provincia

Grazie alla loro inchiesta hanno fatto in modo che Alice, alunna con disabilità, possa andare alle Superiori. Al liceo artistico sarà installato un montascale per raggiungere un laboratorio: un succes ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...