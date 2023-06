Ok al ddl made in Italy | dalla scuola al fondo sovrano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Non solo ilda un miliardo di euro per sostenere le filiere strategiche e il nuovo il liceo per ilin, con la prima campanella che suonera' nel settembre 2024 nei principali ...

Non solo il fondo sovrano da un miliardo di euro per sostenere le filiere strategiche e il nuovo il liceo per ilin Italy, con la prima campanella che suonera' nel settembre 2024 nei principali distretti 1 giugno 2023Con un fondo sovrano con una dotazione iniziale di un miliardo per promuovere le filiere strategiche, ilin Italy verrà valorizzato in tutte le sue specificità. È evidente che ci sarà un serio ..." Apprezziamo i principi e gli impegni contenuti nelin Italy che auspichiamo inauguri una nuova stagione di politica industriale al passo con i tempi, volta sia a difendere l'identità delle nostre imprese e il loro ecosistema territoriale di ...

Made in Italy, dal liceo al fondo sovrano: cosa prevede il disegno di legge Sky Tg24

Roma, 1 giu. (askanews) – “Il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che introduce disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy, è un’iniziativa ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...