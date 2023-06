Oggi è la Giornata mondiale del latte naturale |  quello sintetico bocciato dagli italiani

Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma "I Fatti Vostri" per ladi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l'Oroscopo del giorno in ...Di seguito il comunicato: "il settore lattiero caseario rappresenta il primo comparto dell'agroalimentare nazionale con ricavi che hanno toccato nel 2021 quasi 17 miliardi di euro e in questo panorama le oltre 600 ...Con lanazionale dell'Urologia, si vuole offrire alla popolazione l'opportunità di una corretta informazione sulla prevenzione, anche per le neoplasie urologiche che sono tra le più ...

Giornata mondiale senza tabacco: meno fumo, più cibo Focus

«La responsabilità delle tensioni è del suo governo», ha detto il presidente francese. A fine giornata, il primo ministro kosovaro Albin Kurti si è detto disponibile a indire un nuovo voto. «Ma solo ...Ai nastri di partenza la prima edizione di Fly Marche che si terrà da oggi a domenica a Castelraimondo tra il Lanciano Forum e il resort Borgo Lanciano. Una vetrina glamour per valorizzare l’alta moda ...