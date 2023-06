Oggi 1° giugno | San Giustino Il filosofo che accetta il martirio pur di non rinnegare la Verità

... una delle musiciste più apprezzate e richieste della musica italiana di, Valentina Magaletti, in un confronto e una sfida all'ultimo suono. Venerdì 16alle ore 19.00 Lucio Battisti: il ...La nota sarà esposta al pubblico in una mostra presso Sotheby's a New York da, 1, fino all'8. Quasi tutti i testi sono scritti su carta intestata a una compagnia aerea britannica ...Guerra Ucraina. Bombardamenti russi anche questa notte: a Kiev tre i morti tra cui due bimbi e 14 i feriti; allarme antiaereo in 10 regioni. Due feriti nell'oblast russo di Belgorod. '...

L'oroscopo di oggi 1 giugno 2023: Pesci e Cancro super emotivi Fanpage.it

Quest’anno si comincia già la sera di venerdì 9 giugno per un appuntamento straordinario: in coincidenza con la “Lunga Notte delle Chiese”, nello splendido scenario di Santa Maria in Castello, alle ...Totti a sua volta ha ottenuto lo sfratto proprio per giugno. I genitori protestano La guerra tra Ilary Blasi e Francesco Totti fa infuriare i ragazzini della scuola calcio. E davanti alla protesta dei ...