Offese a Cecile Kyenge | Roberto Calderoli condannato a 7 mesi

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il ministro per gli Affari regionali e le autonomieè statoa 7, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario, in Tribunale a Bergamo nel nuovo processo...

Offese a Kyenge, Calderoli condannato a 7 mesi Il Sole 24 ORE

Nuova condanna per Calderoli nel processo per le offese a Cecile Kyenge. Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie è stato infatti condannato a 7 mesi, con pena sospesa e non menzione nel ...