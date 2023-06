Nuovo vademecum del garante “La scuola a prova di privacy” | edizione 2023 | un esempio di circolare

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il 15 maggio, il “per la Protezione dei dati Personali” ha pubblicato una versione aggiornata del“Ladi” (il precedente era datato 2016), che riprende e attualizza (rendendolo di fatto operativo nel nostro sistema scolastico) il Regolamento europeo emanato in materia di protezione dei dati personali (GDPR). Ilfa il punto, in maniera molto schematica e intellegibile, le tematiche connesse al trattamento dei dati personali nelle istituzioni scolastiche. Si allega modello di. L'articolo .

