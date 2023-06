Nuovo assetto | Rai1 generalista | Rai2 intrattenimento | Rai3 informazione

(Di giovedì 1 giugno 2023) La “nuova”occupaIl Fatto Quotidiano, pagina 9, di Gianluca Roselli. Unae istituzionale, com’è sempre stata. Unasolo. E unache diventerà la rete d’di mamma Rai, un po’ com’è accaduto a Rete4 a Mediaset. Che però significherà annacquarla, farle perdere quell’identità di sinistra e progressista nel suo dna fin dai tempi della Prima Repubblica. Ogniprogramma d’, e saranno tutti targati a destra, finirà su, aggiungendosi a quelli già in palinsesto. Così la rete portata al successo da Angelo Guglielmi non sarà più il fortino della sinistra, ma il canale dell’tout court. Dove ...

Intanto, il gruppo ha delineato undi governance con la nomina di Alessandro Nitti , già consigliere della società, alla carica di Presidente Esecutivo , conferendogli deleghe anche in ...Il suorecord Zero inquinamento in mare . Il trimarano Maserati Multi70, guidato da Soldini, ... Cosa si prova gareggiando con il suo team involante a 40 nodi o, al contrario, navigando ..."Con rammarico siamo costretti a registrare unsgarbo istituzionale da parte della maggioranza di centrodestra. La IV Commissione "e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente" si è riunita per l'elezione del ...

Novità da Groupauto International: ecco il nuovo assetto notiziario motoristico

Pontedera, resta da assegnare il 10-15% delle quote. Intanto iniziano le prime manovre per individuare i giocatori ...Nuovo passo avanti verso l’unificazione delle aziende sanitarie con la nomina dei direttori dei dipartimenti interaziendali ad attività integrata (Dai) che avrà decorrenza da oggi. Ha così concreta at ...