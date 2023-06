Nuova maglia Milan 2023 2024 | le foto della divisa home della prossima stagione

(Di giovedì 1 giugno 2023) È stata ufficialmente presentata laper ladel. La, che presenta le tradizionali strisce rossonere con un design innovativo, farà il proprio debutto in occasionepartita contro il Verona, in programma domenica 4 giugno alle 21. "PUMA ha...

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato a riguardo del lancio della nuova prima maglia del Milan:: “La maglia rossonera è da sempre l'emblema del DNA ...Nel design una «M» che fa da collegamento tra il club e la città. Tra i testimonial anche Leao. La maglia debutterà domenica nella partita contro il Verona ...