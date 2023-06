Nunzia De Girolamo | “Attimi di paura | ero paralizzata” Il racconto su Instagram

Leggi su dilei

(Di giovedì 1 giugno 2023)Deha raccontato suun increscioso episodio, vissuto nella giornata di mercoledì. “Sono statidi” ha scritto nel post, a corredo di un video in cui descrive quanto accaduto dopo un piccolo incidente in automobile mentre guidava per le strade della Capitale che si è trasformato in un’aggressione vera e propria. Poteva andare peggio ma, per fortuna, l’aggressione non ha avuto conseguenze gravi e l’ex Ministra ha comunque sporto denuncia.Deaggredita in automobile “Sono statidi”, inizia così ildiDesul suo profilo. La conduttrice ed ex Ministra si trovava a Roma alla ...