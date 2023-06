Nozze reali in Giordania | si sposano il futuro re Hussein e Rajwa | tra gli invitati anche William e Kate e i coniugi Biden

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ci sonotra glivip giunti ad Amman, in, per letra il principe ereditario Albin Abdullah II (28 anni) e la sua compagna, la sauditaKhaled Al-Seif (29). L’agenzia di stampa Petra ha segnalatol’arrivo del presidente degli Stati Uniti Joecon la moglie Jill; del re d’Olanda Willem-Alexander; del presidente dell’Iraq Abdul Latif Rashid dell’Iraq e del Sultano del Brunei Haji Hassanal Bolkiah. La cerimonia nuziale è in programma oggi nello ‘Zahran Palace’, lo stesso che vide il matrimonio di re Abdallah con Rania. Da lì il corteo nuziale raggiungerà Palazzo Aliya dove il re e la regina hashemiti ...

... con i sudditi a festeggiare già la notte precedente allecon un banchetto offerto dal re, ... Presenti al royal wedding i membri della famiglia reale hashemita oltre chestranieri e capi di ...I maxischermi per vedere la cerimonia Per poter assistere alledel principe ereditario di Giordania Hussein bin Abdullah e Rajwa Al Saif, in alcuni quartieri della capitale hanno montato dei ......- tra cui molti- da tutto il mondo e faranno (si dice) perfino tappa in Sardegna, dove un ecomostro edificato in tempi record è pronto a ospitare uno dei party. Il grande evento segue le...

Il principe ereditario Hussein ha sposato la fidanzata Rajwa Al Saif, diventando protagonista di un Royal Wedding da sogno ...Kate e William sono volati in Giordania per il matrimonio del principe ereditario Hussein, figlio di re Abd Allah II e della regina Rania di Giordania ...