Notox | in cosa consiste la nuova tendenza beauty che sta spopolando

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 1 giugno 2023) Se negli ultimi anni il ricorso agli interventi estetici invasivi si è fatto più popolare, ora sui social compare il ‘’: ecco cos’è! In questi ultimi anni abbiamo assistito ad uno stravolgimento dei canoni di bellezza. Questo è andato di pari passo con un aumento del ricorso ad interventi estetici come botox e filler e, più in generale, ad un maggiore uso della chirurgia. Taleè diventata oggetto di un ampio dibattito, che (tra i vari fattori) ha puntato il dito contro i social e al loro impatto sui più giovani. Ora, però, le cose sembrerebbero capovolgersi.c’è da sapere sullache spopola sui social – grantennistoscana.itIl collegamento tra un utilizzo smodato dei social e la crescente popolarità della chirurgia estetica è stato messo in ...