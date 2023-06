Non tutto è climate change I disastri vanno studiati | non si può ridurre la complessità del clima

(Di giovedì 1 giugno 2023) Intervista a Davide Faranda, ricercatore del Lsce dell’Istituto Pierre Simon Laplace, tra gli autori dello studio preliminare sull'alluvione in Romagna. "Su temperatura e siccità, possiamo imputare la responsabilità ai cambiamentitici in modo quasi sistematico. Quando parliamo di circolazione atmosferica, invece per ogni evento di precipitazione estrema o anche cicloni bisogna fare studi ad hoc"

E Sassi sogna in grande: "Il Pride di Madrid produce l'1,5% del Pil, arrivano 5 milioni di persone dail mondo per gli eventi in tutta la città.capisco perchè ci lasciamo scappare un'...... Lazzareschi ammette: "è semprefacile, anzi. Il cambiamento trasformativo comporta impatti rilevanti. Ma proprio in fasi di profonda trasformazione, occorre, da parte di tutti, un ...... ma probabilmente la ricetta giusta per aumentare questa velocità verso l'elettrificazioneè ... Parlando della gamma Mazda, l'ad spiega come sia "piuttosto estesa per essere un marchio che...

Non tutto è climate change. "I disastri vanno studiati, non si può ... L'HuffPost

Intervista a Davide Faranda, ricercatore del Lsce dell’Istituto Pierre Simon Laplace, tra gli autori dello studio preliminare sull'alluvione in Romagna.Al comunicato sull'immunità diplomatica per i partecipanti al vertice dei Brics di fine agosto ha fatto seguito la precisazione che il mandato di cattura ...