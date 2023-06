Non tutti gli antifascisti sono democratici | storia di una doppia identità

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) A giudicare dalle continue ed estenuanti diatribe che accompagnano la vita politica del Paese non ci si allontana dal vero se si scrive che la Repubblica italiana, di cui ricorre il 77° anniversario, non è ancora riuscita a divenire appieno una nazione intesa come luogo identitario nel quale confluiscono “comuni ricordi e la volontà di fare valere l'eredità ricevuta”. Si tratta di un'anomalia difficilmente comprensibile se non si parte dal vizio d'origine ovvero dal fatto che la Repubblica nasce - all'indomani del Secondo conflitto mondiale - ad opera di due famiglie ideologico-culturali (l'una democratico-liberale e l'altra social-comunista). Talché si gettano le basi per la formazione di due Italie distinte nei ricordi, nella cultura e negli obiettivi politici. A chiro che obiettano che si trascura in tal modo il ruolo svolto dall'unità antifascista nel produrre una memoria ...