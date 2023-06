Non siamo d' accordo Il governo tira dritto | Pnrr | il vertice che cambia tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Lo scontro tra ile la Corte dei Conti sulentra nel vivo. Al centro del braccio di ferro c'è la proroga dello scudo erariale, un provvedimento che, come ricorda il ministro Raffaele Fitto, è stato introdotto dalConte bis e confermato dalDraghi. L'esecutivo di fatto ha deciso direcon la proroga per un altro anno dello "scudo erariale", la norma che limita le contestazioni per danno erariale ai soli casi di dolo. Le commissioni Lavoro e Affari costituzionali della Camera hanno approvato gli emendamenti al decreto sulla Pa, il provvedimento andrà in aula lunedì. Il via libera è arrivato mentre il ministro Raffaele Fitto e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari stavano incontrando a Palazzo Chigi una delegazione di ...