Non si può fermare lì | Arisa spiazza Maria De Filippi | la frase-terremoto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Acque agitate ad Amici.Denon dorme sonno tranquilli perché per la prossima stagione sono previste uscite di peso come quella di Todaro che andrà radicalmente a cambiare il volto dello staff dei coach del talent di Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni al posto del ballerino potrebbero approdare nella scuola di Amici due nomi di peso: Kleidi Kadiu e la coreografa Veronica Peparini. A riportare questi due nomi è stato Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Ma in realtà si è aperto un nuovo fronte, quello di. A quanto pare la cantante vorrebbe conciliare i suoi impegni professionali con quelli di Amici. Da qui la richiesta agli autori eDedi trovare un'intesa per poter affiancare ai suoi impegni quelli del talent. La stessain ...