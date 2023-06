Non riesci a perdere peso? Le ragioni possono essere cinque | lo spiega un esperto

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le hai provate tutte, ma proprio tutte, eppure nonin maniera efficace o soddisfacente? Leben 5! Lo sappiamo,non è per nulla semplice come si possa immaginare. Serve impegno, motivazione e soprattutto costanza. Senza è praticamente impossibile far scendere il numero che tanto ci fa stare in pena non appena appare sulla bilancia. Specialmente all’inizio, infatti, limitare il consumo di alcuni alimenti per un maggior apporto di frutta, legumi e verdure puòestremamente complicato. Non? Ci sono ben 5 motivi da non sottovalutare! – grantennistoscana.itSi devono modificare le abitudini alimentari, ...