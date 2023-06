Nomadi | sabato 3 giugno a Novellara concerto per i 60 anni di carriera

(Di giovedì 1 giugno 2023) foto di Andrea Colzani– Conto alla rovescia a(Reggio Emilia) per ilper i 60dei. Appuntamento, a partire dalle ore 21, in Piazza Unità d’Italia. Si tratta dell’inizio dei festeggiamenti per la band più longeva della musica italiana. Dopo ilnella loro città natale la band sarà10a Riccione per il secondocelebrativo e e lanciare il Tour60 in tutta Italia. Il gruppo ha celebrato questo traguardo con il nuovo album “Cartoline da qui”. Erano i primi60 nella “bassa” emiliana tra Modena e Reggio Emilia Beppe Carletti e Augusto Daolio decidono di formare una loro band. ...

Sabato in piazza a Novellara il live di una delle band più longeve al mondo. Due gli eventi collaterali: mostra su Augusto e presentazione del libro di Carletti.