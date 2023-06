Nocera Inferiore | prendeva i cani a calci e li ubriacava con la birra | liberati dai vigili

Tempo di Lettura: 2 minuti I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di, hanno dato esecuzione a tre decreti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, emessi rispettivamente dai Giudici per le indagini preliminari del ...Ora i cani sono stati trasferiti nel canile municipale di. L'aguzzino è stato denunciato.di Carmine Pecoraro "Diciamo No alla Violenza sulle Donne: conosci, previeni, difenditi". Sabato 3 giugno 2023 al Palacoscioni di, dalle 10.00 alle 12. 00, si terrà lo stage gratuito di antiaggressione "Donne al Sicuro", organizzato dal comando di polizia locale di Castel San Giorgio guidato dal maggiore ...

Mille euro a ogni dipendente che ha un figlio, il regalo dell'azienda a Nocera Inferiore ilmattino.it

Nocera Superiore, cani ubriacati e picchiati: liberati dall'aguzzino. Un intervento scattato in seguito all'ennesima segnalazione ...StampaI finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno dato esecuzione a tre decreti di sequestro pre ...