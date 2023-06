No-vax imbrattano anche le scuole | preso di mira l’istituto Majorana di Seriate

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 giugno 2023). Brutta sorpresa giovedì mattina (1 giugno) per gli studenti delEttoredi, che hanno trovato la superficie della scuola piena di scritte in vernice rossa. “I vandali sono dei no vax e hanno operato in nottata”, denuncia uno studente. In effetti lo stile è quello del gruppo ViVi, che in provincia di Bergamo ha già imbrattato l’ospedale Papa Giovanni, i cimiteri di Bergamo, Nembro e per ultimo quello di San Pellegrino Terme. “Lesono luoghi di crescita, e cultura, spiace vederle vandalizzate così – commenta il sindaco diCristian Vezzoli -. In questo modo non si esercita alcun diritto, ma si violentano soltanto dei luoghi importante per la società. Così queste persone ottengono soltanto l’effetto contrario rispetto a quanto desiderato”.