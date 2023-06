No | questo non è un autobus elettrico «in fiamme»

Leggi su facta.news

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il 17 maggio 2023 è stato pubblicato su Facebook il video di un furgone inlungo la strada di una città, con forti esplosioni. Chi ha condiviso il video ha commentato così le immagini: «ina Milano….ma è green….».contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa: il video è reale, ma non ritrae unin, come sostenuto erroneamente nel post. Il video è stato ripreso l’11 maggio 2023 a Milano, tra via Pier Lombardo e via Vasari, nel quartiere di Porta Romana. Come riportato da diversi media, nazionali e locali, l’incendio è partito da un furgone che trasportava 20 bombole d’ossigeno. Secondo gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri lesono ...