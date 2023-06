Niente di nuovo sotto al ‘cielo’

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 1 giugno 2023) Sky 20 anni Se da anni la generalista èil fuoco incrociato per la scarsa capacità di innovarsi, altrove, fronte Sky, non sembra andare meglio. Anzi, peggio: suona come un’aggravante, infatti, la natura pay della piattaforma che la porta ad essere meno legata agli ascolti, considerati sic et simpliciter. L’intrattenimento di Sky si presenta al ventesimo compleanno in cattiva salute ma di certo privo di spinta propulsiva. E’ da tempo ormai che si arrocca sugli stessi temi, apre un filone e lo cavalca eternamente senza considerare gli acquisti dalla vecchia generalista. In principio fu X Factor (qui la giuria in cui la “novità” è Morgan!), che rappresentò però una svolta per l’assoluta novità dell’operazione, poi sono arrivati – senza raggiungere le stesse vette – Italia’s got talent e Pechino Express. Al grande successo di Masterchef è seguita una overdose di ...