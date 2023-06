Nicola Porro spegne i rumors | “Resto a Mediaset” Gramellini lascia la Rai

resta a Mediaset. Lo annuncia il giornalista sui social: ' Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa . Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia ...Nessun trasloco in Rai per. A sgombrare il campo dalle ipotesi di un suo possibile ritorno ci ha pensato lo stesso giornalista, conduttore di Quarta Repubblica su Rete4 e vicedirettore del Giornale. 'Fino ad oggi ...resta a Mediaset . La "nuova Rai" continua a delinearsi tra nuove nomine e valzer di conduttori e opinionisti ma dovrà fare a meno del conduttore di Quarta Repubblica , che continuerà ad ...

Nicola Porro resta a Mediaset: “Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti mi hanno fatto sentire a… Il Fatto Quotidiano

"La trattativa era a buon punto e un accordo sembrava vicino: gli era stato un offerto un talk show il lunedì, ma poi Pier Silvio Berlusconi ha rilanciato, offrendogli, oltre alla conferma di Quarta R ...Conduttore di Rai2 tocca anche Papa Francesco: "Strano che non vada a Discovery anche lui" Ha punzecchiato anche oggi i vertici Rai, Rosario Fiorello. La ...