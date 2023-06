NEWS MILAN | presidente del Lens | “Rimarremo questi in gran parte”

Compagnia dei Caraibi , società quotata su Euronext Growthe attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra - premium, ha deciso di entrare nella produzione vinicola ...Industrie De Nora , società quotata su su Euronexte specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha ricevuto le dimissioni di Roberto Cingolani dalla carica di consigliere di amministrazione non - esecutivo ...L'approvazione del Prospetto Informativo da parte di CONSOB fa seguito al provvedimento con il quale Borsa Italiana , in data 29 maggio 2023, ha disposto l' ammissione a quotazione su Euronext. ...

Calciomercato Milan – Dal Brasile: “Accordo verbale per il bomber” Pianeta Milan

Salta un colpo di calciomercato per Milan ed Inter che vedono sfumare un obiettivo per la prossima stagione. Si complica fortemente la strada delle due squadre milanesi per un obiettivo di calciomerca ...Sabato 10 giugno Manchester City e Inter si sfidano all'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e sui canali Sky ...