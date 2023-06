Nessuna pacificazione con chi ha applicato il modello neolib alla salute pubblica in pandemia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) di Paolo Bartolini, analista biografico a orientamento filosofico, saggista e poeta, e Sara Gandini Mentre nel nostro Paese quasi l’intero arco parlamentare persegue una strana idea di pace, capita di sentire alcuni protagonisti della gestione dell’emergenza pandemica che sottolineano l’urgenza di unasociale ormai irrimandabile. Ci si riferisce, evidentemente, all’auspicata (da costoro) stretta di mano che dovrebbe esserci tra gli italiani divisi dalle politiche discriminatorie messe in opera, soprattutto ma non solo, dal governo Draghi. Quello che i decisori politici e i primi azionisti della comunicazione mainstream faticano a capire – ed è il motivo per il quale riteniamo che non debba scendere una cortina di silenzio sugli eventi del periodo 2020-2022 – è che la spaccatura prodotta nel corpo sociale ha generato un vero e proprio trauma collettivo. ...