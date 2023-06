Nella prima riunione pubblica sugli Ufo la Nasa ammette | “Fino al 5% degli avvistamenti ha caratteristiche anomale | rischi per la sicurezza nazionale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Meno supponenza e dileggio sul tema e strumenti più rigorosi per capire definitivamente cosa sono gli oggetti volanti non identificati nei cieli della Terra. Il gruppo di scienziati dellacomposto da 16 membri, formatosi lo scorso anno, ha presentato i primi risultati mercoledìsuain diretta streaming. Daniel Evans, vice amministratore associato del gruppo ha affermato che non ci sono prove convincenti che i rapportiUFO abbiano qualcosa a che fare con gli alieni. Sebbene le origini extraterrestri non vengano escluse, il gruppo indipendente è stato convocato per affrontare più ampie preoccupazioni di: “Potrebbero essercimolto seri per lo spazio aereo statunitense a ...