Nel Canal Grande c' era Fluoresceina

(Di giovedì 1 giugno 2023) AGI - La sostanza che ha colorato di verde brillante nei giorni scorsi ilall'altezza di Rialto a Venezia, è effettivamenteSodica. Lo rilevano le analisi pubblicate da Arpav, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. È la conferma, a quanto apprende l'AGI, "che si tratta della sostanza non nociva usata dagli idraulici per scoprire se ci sono guasti nel sistema degli acquedotti". Il prelievo risale allo scorso 28 maggio e i risultati sono stati diffusi oggi.