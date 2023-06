Naufragio di Cutro | sei gli indagati I pm | Alterati i documenti

Leggi Anchedi: perquisizioni nelle sedi di Frontex, Guardia Costiera e Guardia di Finanza Nel decreto di perquisizione si ricostruisce quello che accade la notte del. Si ...🔊 Ascolta l'articolo La procura della Repubblica di Crotone ha iscritto i primi nomi nel registro degli indagati in relazione alavvenuto a(Kr) nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, che ha causato la morte di 94 persone e con circa 30 dispersi. Gli inquirenti hanno eseguito una serie di ...Sono sei gli indagati nell' inchiesta della Procura della Repubblica di Crotone suldel barcone carico di migranti del 26 febbraio scorso a Steccato di. Sono il tenente colonnello Alberto Lippolis , comandante del Roan di Vibo Valentia della Guardia di Finanza ; ...

Naufragio Cutro, il pm: “Alterati i documenti”. Sei indagati, sequestri nelle sedi di Guardia di… Il Fatto Quotidiano

A tre mesi di distanza la procura di Crotone ha iscritto i nomi e cognomi dei primi indagati nell’ambito dell’inchiesta sul naufragio avvenuto quel 26 febbraio scorso a 40 metri dalla spiaggia di ...Sei indagati per la tragedia di Cutro. Era l’alba del 26 febbraio: 94 migranti morivano per il naufragio del caicco “Summer Love”, schiantatosi in una secca a un chilometro dalla costa calabrese, ...