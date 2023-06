Naufragio di Cutro | primi indagati per mancati soccorsi Perquisite sedi Frontex | Guardia Costiera e Gdf

... della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, nell'ambito dell'inchiesta suldidel 26 febbraio scorso, in cui sono morte 94 persone, mentre il numero di dispersi si attesta ...... della Guardia costiera e negli uffici di Frontex nell'ambito dell'inchiesta avviata all'indomani delavvenuto a Steccato dilo scorso 26 febbraio nel quale hanno perso la vita 94 ...Leggi Anchemigranti a, Meloni ai superstiti: 'Sapete i rischi delle traversate' Leggi Anche Migranti,: trovati altri 5 corpi, anche di due bambini Gli accertamenti hanno lo scopo di verificare, in particolare, cosa non abbia funzionato, eventualmente, nel sistema che avrebbe dovuto ...

Naufragio di Cutro, perquisite le sedi di Frontex, Guardia Costiera e Finanza Corriere della Sera

L'inchiesta mira ad accertare eventuali responsabilità per i presunti ritardi nei soccorsi al barcone che poi si spezzò, a causa delle forza del mare, a poche decine di metri dalla riva ...