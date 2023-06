Naufragio di Cutro | perquisizioni a tappeto | ecco cosa cercano

Strage, primi indagati per i mancati soccorsi: Frontex nel mirino La Procura della Repubblica di Crotone ha iscritto i primi nomi nel registro degli indagati per ildi(Crotone) avvenuto nella notte fra il 25 e il 26 febbraio scorso e che costò la vita a 94 persone (circa 30 i dispersi). Gli inquirenti hanno disposto una serie di interrogatori e ...... della Guardia di finanza e della Guardia costiera nell'ambito dell'inchiesta suldel barcone carico di migranti avvenuto il 26 febbraio scorso davanti la costa diin cui sono morte ...Leggi Anchemigranti a, Meloni ai superstiti: 'Sapete i rischi delle traversate' Leggi Anche Migranti,: trovati altri 5 corpi, anche di due bambini Gli accertamenti hanno lo scopo di verificare, in particolare, cosa non abbia funzionato, eventualmente, nel sistema che avrebbe dovuto ...

Naufragio Cutro, perquisite sedi Frontex, Guardia costiera e Guardia di finanza | L'inchiesta sui presunti ritardi nei soccorsi TGCOM

Nel corso dell'indagine sul naufragio di Cutro, la procura di Crotone ha disposto la perquisizione delle sedi di Frontex, della Guardia costiera e di finanza. Ancora in piedi l'ipotesi di omissione di ...Proseguono le indagini per dare giustizia ai migranti che hanno perso la vita in mare durante il naufragio a largo di Cutro, in Calabria.