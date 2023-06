Naufragio Cutro | Procura di Crotone dispone perquisizioni

... della Guardia di finanza e della Guardia costiera nell'ambito dell'inchiesta suldel barcone carico di migranti avvenuto il 26 febbraio scorso davanti la costa diin cui sono morte ...Frontex, Guardia di finanza e Capitaneria di porto. Come anticipato da Repubblica la scorsa settimana, l'inchiesta sui mancati soccorsi al caicco naufragato ail 26 febbraio ha fatto il salto di qualità. Dopo aver studiato per tre mesi relazioni di servizio e documenti acquisiti in tutti gli uffici dei corpi coinvolti nelle operazioni di quella notte, ...Come l'Associazione Onlus chiamata "Sabir" che proprio asi è mobilitata per l'aiuto ai sopravvissuti dele ai familiari delle vittime. La animano una coppia di coniugi: lui musulmano,...

I carabinieri stanno eseguendo una serie di perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica di Crotone nelle sedi di Frontex, della Guardia di finanza e della Guardia costiera nell'ambito dell'i ...Il 26 febbraio del 2023 un’imbarcazione partita dalla Turchia arriva a pochi metri dalla riva del litorale calabrese, presso la riva del litorale di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, prima ...