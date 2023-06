Naufragio Cutro | il pm iscrive i primi indagati Sequestri nelle sedi di Gdf e Guardia costiera

Ci sarebbero alcuni indagati nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Crotone per accertare eventuali responsabilità per il mancato intervento per soccorrere il barcone carico di migranti che ...Ci sarebbero alcuni indagati nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Crotone per accertare eventuali responsabilità per il mancato intervento per soccorrere il barcone carico di migranti che ......la morte di 94 persone ed un numero imprecisato di dispersi La Procura della Repubblica di Crotone ha iscritto i primi nomi nel registro degli indagati per ilin località Steccato di(...

Naufragio di Cutro, perquisizioni a tappeto: ecco cosa cercano ilGiornale.it

Guardia costiera e Frontex nell’ambito dell’inchiesta sul naufragio dei migranti a Steccato di Cutro che mira ad accertare se vi siano stati omissioni o ritardi nella macchina dei soccorsi. Il ...I carabinieri hanno eseguito una serie di perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica di Crotone nelle sedi di Frontex, della Guardia di finanza e della Guardia costiera nell'ambito dell'inc ...