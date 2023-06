Napoli | si allontana Conceicao | il motivo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le ultime sul possibile approdo di Sergiosull panchina delper il post Luciano Spalletti. I dettagli Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono in calo le quotazioni per Sergiosulla panchina delnella prossima stagione. L’allenatore portoghese è infatti ancora legato al Porto e ci sarebbe bisogno di pagare un indennizzo per liberarlo. Aurelio De Laurenitiis non ha però intenzione di pagare per il prossimo allenatore. Rimangono quindi le alternative come De Zerbi, Thiago Motta e Italiano.