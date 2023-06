Napoli | Paolo Cannavaro | “Sarebbe molto bello poter allenare gli azzurri”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 1 giugno 2023) Archiviato definitivamente il rocambolesco e allo stesso tempo spettacolare pareggio maturato contro il Bologna, ildi Luciano Spalletti si prepara ad affrontare la Sampdoria del tecnico Dejan Stankovic, reduce dal 2-2 tra le mura amiche contro il Sassuolo. Match in programma domenica 4 giugno, alle ore 18:30, in un Diego Armando Maradona, che per l’ultima volta durante l’intero decorso della stagione farà registrare nuovamente il tutto esaurito. Una partita – quella contro i blucerchiati – che si preannuncia davvero speciale e allo stesso tempo ricca di emozioni, e che vedrà calcare per l’ultima volta il manto erboso del Maradona da parte del grande ex Fabio Quagliarella, che recentemente ha annunciato il proprio addio al calcio giocato. Ciò nonostante, in questi ultimi giorni, continua il casting in casa azzurra, su chi potrebbe essere il nuovo allenatore ...