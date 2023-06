Napoli | Osimhen via per 150 milioni… attenzione al Psg

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ilnon cederàsalvo clamorose offerte da 150 milioni che sarebbero irrinunciabili, maal Psg Ilnon cederàsalvo clamorose offerte da 150 milioni che sarebbero irrinunciabili, maal Psg. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i parigini con i possibili addii di Neymar e Messi avrebbero bisogno di una punta anche se al momento le richieste per l’attaccante sarebbero arrivate da Manchester United e Bayern Monaco.

Ilnon cederàsalvo clamorose offerte da 150 milioni che sarebbero irrinunciabili, ma attenzione al Psg Ilnon cederàsalvo clamorose offerte da 150 milioni che sarebbero ...Il suo futuro è sempre più incerto Mp Bologna 28/05/2023 - Serie A / Bologna -/ foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: esultanza gol VictorL'addio di Luciano Spalletti al...... esultanza gol VictorDopo Spalletti e Giuntoli partirà daancheSe lo chiede la Gazzetta dello Sport, scrivendo, tra l'altro, che il rinnovo dell'attaccante nigeriano, anche ...

Gianluca Di Marzio: 'Spero che alla fine uno tra Kim e Osimhen possa rimanere così da concentrarmi sui talenti in entrata'.Calcio Napoli – Il futuro di Victor Osimhen è in bilico, il giocatore piace a molti grandi club europei come Chelsea e Manchester United. L’estate del Napoli sarà di nuovo rovente. Il club azzurro ...