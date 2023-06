(Di giovedì 1 giugno 2023) Lucianoè stato eletto: è lui l'uomo simboloa panchina per la stagione appena conclusa. Vince il tecnico dele c'erano pochi dubbi dopo la conquistao ...

Spalletti è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata azzurra con il traguardo del tricolore tornato aa 33 anni di distanza dall'ultima ...... Antoniana Pescara, Asem, Carbonara (Bari), Conversano (Bari), Corigliano Volley, Europa (Bari), Hidros Caserta, Inkvictus (Roma), Libertas Messina, Monopoli (Bari),Vesuvio Volley (), ..."Viva Coldplay, storia di un successo planetario" è il titolo dellabiografia firmata da ... che toccheranno anche l'Italia: 21 - 22 giugno ae 25 - 26 - 28 - 29 giugno a Milano. Ecco l'...

Napoli, nuova vittoria per Spalletti: è l'allenatore dell'anno in Serie A Corriere dello Sport

Si riparte su Telecapri, annuncia sui suoi profili social il giornalista Paolo Del Genio, che comunica nel dettaglio i suoi nuovi appuntamenti televisivi: " Da oggi, tutte le sere alle 20 ed in replic ...(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Luciano Spalletti, l'allenatore del Napoli, è il 'Coach of the Season' della Serie A 2022/2023. Il premio - che verrà consegnato al tecnico toscano domenica prossima allo stadi ...