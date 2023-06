Napoli | Luciano Spalletti eletto miglior allenatore dell’anno

(Di giovedì 1 giugno 2023) Dopo aver riportato lo Scudetto ala trentatré anni di distanza dall’ultima volta, il tecnico azzurroè statodel campionato di Serie A della stagione 2022/2023. L’toscano ha vinto il premio “Coach Of The Season” e riceverà il trofeo nel pre-partita della gara con la Sampdoria, in programma domenica sul campo dello stadio “Diego Armando Maradona” di. L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato questo riconoscimento: “La stagione dialla guida delè stata semplicemente straordinaria. La conquista dello storico terzo scudetto dei partenopei, 33 anni dopo il secondo firmato ...

"La stagione diSpalletti alla guida delè stata semplicemente straordinaria - ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A - . La conquista dello storico ...... Il premio Coach Of The Season della Serie A TIM 2022/2023 è stato assegnato all'allenatore delSpalletti . La consegna del trofeo avverrà nel pre - partita di- Sampdoria sul ...... al Maradona dicontro i neo Campioni d'Italia. Sarà l'ultima esibizione per la quasi totalità dei protagonisti e l'ennesima festa per il popolo Partenopeo che saluterà il condottiero...

Luciano Spalletti ufficializza l'addio al Napoli: "Sono stanco, starò fermo un anno" Eurosport IT

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Il premio Coach Of The Season della Serie A TIM 2022/2023 è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti.