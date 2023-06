Napoli | l’avvocato Grassani | cosa ha svelato sul presidente De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 1 giugno 2023) A RadioCentrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenutoMattia, legale che segue la SSCed esperto di Diritto Sportivo. Ecco quanto evidenziato: Intervista AvvocatoDesu di giri? Frizzante e fiero. Dopo 18 anni di percorso dall’inferno della Serie C al tetto d’Italia, sfido chiunque a non vedere il propriofrizzante come non mai. Sicuramente sta già lavorando alla prossima, prepariamoci ad una stagione 2023/24 con effetti speciali.