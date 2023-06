Napoli in fase di smantellamento? Spalletti all’addio | cessioni importanti all’orizzonte

(Di giovedì 1 giugno 2023) Quello che sembrava ormai evidente, in questi giorni è diventato ufficiale. Ildi Aurelio De Laurentiis e il suo allenatore Lucianosi separano dopo aver vinto uno scudetto dopo 33 anni di attesa e dopo aver giocato un calcio che è diventato un brand riconoscibile e da seguire in tutto il mondo. Questo divorzio non serviva a nessuno, ma per una serie enorme di ragioni, tra cui quelle economiche e di riconoscimento professionale, il dado ormai è tratto. Ma ilsenza il suo punto di riferimento in panchina, cosa diventerà? Insieme all’allenatore sono in lista per abbandonare il club prima di tutto il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, dato per sicuro alla Juve, anche se la penalizzazione dei bianconeri ha frenato questo passaggio, e almeno due-tre giocatori di valore. Il più in bilico è Kim min-jae, atteso a ...

