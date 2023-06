Napoli | Grassani | «Ci aspettavamo altre penalizzazioni per la Juve»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Mattia, avvocato del, ha parlato del patteggiamento tra lantus e la FIGC per la manovra stipendi Mattia, avvocato del, ha parlato a Radio Rrc. PAROLE – «Non si è pronunciato solo il tribunale, ma anche il massimo rappresentate della Lega calcio. Ciche questo secondo filone potesse portare a nuovi punti di penalizzazione. Per rapporti opachi con gli agenti e partnership con club di favore i 700 mila euro rappresentano un mistero non facilmente spiegabile. Lo strumento del patteggiamento non è inapplicabile, anche in situazioni come lantus. Certamente si è venuto a creare un precedente in cui 4 sanzioni relative a 90 milioni di euro vengano risolte con 700 mila euro. Questa situazione deve rappresentare un caso ...