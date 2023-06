Napoli | approvato il programma di manutenzione delle fontane

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ statodalla Giunta, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, ildi, gestione temporanea e rifunzionalizzazionecittadine che sarà realizzato da Abc azienda speciale Acqua Bene Comune fino al 31 dicembre 2024 per un importo complessivo di circa 850 mila euro. Il patrimonio comunale consta di circa 54cittadine, per la maggior parte di pregio storico-artistico e a carattere monumentale; di queste 14 sono state già rifunzionalizzate ed affidate in gestione ad Abc fino al 30 aprile 2023. Ad esse si sono aggiunte, di recente, quella del Gigante, in via Partenope, la Fontana del Sebeto e l’Abbeveratoio monumentale di Capodichino, interessate da lavori restauro. Con il provvedimento ...

È stato approvato dalla Giunta, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, il programma di manutenzione, gestione temporanea e rifunzionalizzazione ...