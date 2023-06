Nagelsmann al Napoli? Spunta un alleato a sorpresa per De Laurentiis | la rivelazione

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 1 giugno 2023) Uno dei nomi che stuzzica la fantasia dei tifosi è sicuramente Julian. Il tecnico tedesco, ancora sotto contratto con il Bayern Monaco, è tra i tanti profili accostati alper la panchina del futuro, anche se le problematiche sono note e, soprattutto, di carattere economico. Il principale ostacolo è rappresentato dalla penale di 11 milioni di euro presente nell’accordo ancora in essere tra l’ex Lipsia e il club bavarese, maunche potrebbe aiutare Aurelio Denel suo intento. Leverkusen, Bayarena, 19.03.23, GER, Herren, 1.Bundesliga, Saison 2022-2023, Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern Muenchen Bild: v.li. Trainer JulianMuenchen und Trainer Xabi ALONSO Leverkusen Only for editorial use DFL regulations prohibit any use of photographs as ...